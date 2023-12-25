Четыре человека погибли в гаражах от выхлопных газов в Приангарье за выходные

Трое мужчин и девушка погибли от выхлопных газов в закрытых гаражах в Иркутской области в минувшие выходные. Первый случай произошел в Усолье-Сибирском, второй — в Грановщине Иркутского района. СУ СКР по региону проводит проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.