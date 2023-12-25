Четыре человека погибли в гаражах от выхлопных газов в Приангарье за выходные

Трое мужчин и девушка погибли от выхлопных газов в закрытых гаражах в Иркутской области в минувшие выходные. Первый случай произошел в Усолье-Сибирском, второй — в Грановщине Иркутского района. СУ СКР по региону проводит проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
Отметим, что случаи смертей от отравления выхлопным газом регистрируются с наступлением холодов. Автомобилисты не соблюдают правила безопасности в закрытых помещениях с работающим двигателем транспорта. Выхлопные газы могут вызвать сильное отравление и смерть человека, так как в них есть окись углерода.
23 декабря в Усолье в гаражном боксе с автомобилем нашли тела двоих мужчин 39 и 40 лет без насильственных признаков жизни. На следующий день при таких же обстоятельствах нашли тела 28-летнего мужчины и 24-летней девушки.
Полицейские установили во время осмотра, что ключи от автомобилей находились в замках зажигания.