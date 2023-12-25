«Слишком стар, чтобы ночевать под крышей»: в Самаре под Новый год пожилого мужчину отказались поселись в хостел из-за возраста

— Раз за разом на протяжении шести лет на всяких круглых столах нам объясняют, что дополнительные сервисы для бездомных в Самаре не нужны, что в городе нет бесплатных помещений для нашего фонда «Ты дома», — сетует руководитель благотворительной организации Юлия Герман. — За эти шесть лет в Самаре закрыли отделение ночного пребывания в государственном приюте на Мостовой, где в тепле и безопасности могли ежедневно ночевать до 25 человек. Взамен открыли палатку обогрева на 20 мест, в которую невозможно прийти переночевать, если у тебя нет на руках свежей флюорографии и которая находится на отдаленной территории, куда можно добраться только на междугороднем автобусе. Кроме этого, открыли несколько рабочих домов, в которых, по моему мнению, занимаются исключительно трудовой эксплуатацией и наживанием на чужой беде. Городские власти и общественные деятели остаются глухи к беде бездомных, часто обвиняя их в том, что они остались без крова исключительно по собственной вине. Кажется, вопрос смертности более 1000 бездомных людей в год по-прежнему волнует только нас.