«Слишком стар, чтобы ночевать под крышей»: в Самаре под Новый год пожилого мужчину отказались поселись в хостел из-за возраста

Потерял жилье и слух.
Виктор Артемович лишился жилья из-за семейных проблем. Многие годы он старался держаться на плаву собственными силами: снимал дешевое жилье, какое мог позволить на пенсию. Жизнь стала еще сложнее, когда пожилой мужчина потерял слух. Без навыков использования интернета все тяжелее стало находить комнаты под сдачу, и мужчина начал ночевать в подъездах.
В фонд «Ты дома» Виктор Артемович впервые пришел за бесплатным обедом в 2022 году. Одна из сотрудниц разговорилась с бездомным мужчиной, узнала о его проблемах. В фонде пожилому мужчине в первую очередь помогли попасть к врачам, в том числе подологу — от того, что он месяцами не снимал обувь, ногти на ногах начали врастать. Ему помогли найти хостел, где согласились продолжительное время недорого сдавать мужчине койку.
22 декабря 73-летний Виктор Артемович по неясным причинам это место для ночлега потерял. Он снова обратился в благотворительную организацию. До январской пенсии у него оставалось шесть тысяч рублей и никаких идей, где ночевать в праздники.
Под Новый год — на улице.
Оказалось, что владельцы хостелов отказываются селить у себя пожилых людей, причем даже за деньги, ссылаясь на то, что не готовы нести за них ответственность.
При этом, в государственном приюте для бездомных на 45 постояльцев мест не оказалось. Такое, по словам волонтеров, случается постоянно. Уже несколько лет на государственные средства существует палатка обогрева, где могут переночевать до 20 человек, но попасть туда — целый квест. Найти телефон или сайт организации, чтобы узнать о ее существовании — невозможно, даже каким-то чудом узнав адрес, добраться в Зубчаниновку — не просто. Преодолев все преграды и найдя палатку, на входе нуждающийся в крове узнает, что доступ в тепло возможен только тем, кто готов предъявить свежую флюорографию.
— Раз за разом на протяжении шести лет на всяких круглых столах нам объясняют, что дополнительные сервисы для бездомных в Самаре не нужны, что в городе нет бесплатных помещений для нашего фонда «Ты дома», — сетует руководитель благотворительной организации Юлия Герман. — За эти шесть лет в Самаре закрыли отделение ночного пребывания в государственном приюте на Мостовой, где в тепле и безопасности могли ежедневно ночевать до 25 человек. Взамен открыли палатку обогрева на 20 мест, в которую невозможно прийти переночевать, если у тебя нет на руках свежей флюорографии и которая находится на отдаленной территории, куда можно добраться только на междугороднем автобусе. Кроме этого, открыли несколько рабочих домов, в которых, по моему мнению, занимаются исключительно трудовой эксплуатацией и наживанием на чужой беде. Городские власти и общественные деятели остаются глухи к беде бездомных, часто обвиняя их в том, что они остались без крова исключительно по собственной вине. Кажется, вопрос смертности более 1000 бездомных людей в год по-прежнему волнует только нас.
Слишком стар, чтобы ночевать под крышей.
Итак, 22 декабря Виктор Артемович в очередной раз потерял кров и обратился за помощью. Сотрудники «Ты дома» смогли созвониться с палаткой обогрева в Зубчаниновке и договориться, что утром в пятницу дедушка сделает флюорографию и приедет к ним. На ночь с четверга на пятницу для него нашли хостел поблизости.
— Мы спокойно пошли домой, а утром в пятницу выяснилось, что администратор хостела отказалась его заселять, и пожилой мужчина всю ночь провел на улице, — рассказала Юлия Герман. — К счастью, мы отпоили Виктора Артемовича горячим чаем, сделали флюорографию, снова позвонили в палатку обогрева, а там уже нет мест! В государственном приюте для бездомных на Мостовой места тоже не появились! Вот такие нас ждали сюрпризы. Позвонили в минсоцдемографии Самарской области с просьбой решить вопрос, там пообещали помочь до 18.00, но так ничего и не решив, ушли на выходные.
Сотрудники благотворительной организации разместили пост в соцсетях и нашлась жительница города, которая сообщила, что готова бесплатно разместить бездомного мужичину в пустующем доме, но только с воскресенья.
Оставался вопрос — где провести еще одну ночь. Обзвонив множество хостелов, сотрудники благотворительно фонда почти везде получили отказ заселить пожилого человека по полному тарифу.
— В седьмом часу вечера после долгих обзвонов и уговоров администраторов, мы отправили-таки Виктора Артемовича в хостел в районе Авроры. На два дня и не секундой дольше почеркнули нам. Хочу, чтобы город знал своих героев — Арт Бутик «Yo! Hostel», «Элитное общежитие Самара», «Хостел Вторая столица» никогда не слышали не только о человечности, но и о правах потребителей! Что это за правила такие — не заселять стариков? С каких пор койка в комнате на восемь человек положена только молодым?
Утром в субботу на пост в соцсети отреагировала лично министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, пообещав, что бездомного заберут ее подчиненные.
— Регина Алексеевна, я очень рада, что Виктора Артемовича забрали в палатку обогрева. Но почему так получается, что места появляются только после публикации в соцсетях? Мы же звонили и просили — и в соцприют, и в палатку, и в минсоц, — ответила министру Герман. — Когда у нас был свой приют, мы при отсутствии мест даже на полу людей размещали, лишь бы на улице не оставлять. А палатка обогрева берет субсидии минсоца, им есть, на что существовать. В ответ на просьбы разместить бездомного постоянно слышим один ответ — «мест нет». И волшебным образом эти места появляются только благодаря вмешательству в вопрос лично руководителя ведомства.
Остаться без крыши в Самаре — смертельный приговор.
Юлия Герман подчеркивает, что критическая для пожилого человека ситуация разрешилась в очередной раз в ручном режиме при вмешательстве министра и руководителя НКО.
— Это значит, что в городе большая беда с организацией межведомственного взаимодействия. Наша организация выполняет большую часть работы по бездомным в городе, из 400 человек, которые приходят к нам за помощью за год, мы просим содействия в решении вопроса максимум для 5%. Хотелось бы, чтобы также эффективно работали сотрудники минсоца и субсидированных организаций.
Сотрудники «Ты дома» надеются, что Виктору Артемовичу найдут место постоянного проживания, а вопросы размещения бездомных будут решаться системно, а не в авральном режиме.
— Потому что оказаться без крыши над головой в Самаре — это почти что смертный приговор, — уверена Юлия.