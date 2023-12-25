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Мальчик погиб при пожаре в доме в Дзержинском районе

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе при пожаре погиб ребенок. Об этом сообщили БЕЛТА в Минском областном УМЧС.

Трагедия произошла 24 декабря. В 23.52 спасатели получили сообщение о пожаре в агрогородке Негорелое. Когда работники МЧС прибыли на место, оказалось, что хозяйка дома с мужем и дочерью 2018 года рождения уже выбрались на улицу. В доме горела крыша и наблюдалось плотное задымление внутри строения.

Спасатели обнаружили во время разведки тело мальчика 2016 года рождения. Сына хозяйки дома передали медикам скорой помощи, которые констатировали смерть несовершеннолетнего. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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