Мальчик погиб при пожаре в доме в Дзержинском районе

Трагедия произошла 24 декабря. В 23.52 спасатели получили сообщение о пожаре в агрогородке Негорелое. Когда работники МЧС прибыли на место, оказалось, что хозяйка дома с мужем и дочерью 2018 года рождения уже выбрались на улицу. В доме горела крыша и наблюдалось плотное задымление внутри строения.