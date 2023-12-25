Суд продлил арест красноярскому депутату Глискову по делу о взятке

Глисков — известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.