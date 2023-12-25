В Омской области при пожаре из-за гирлянды погибли бабушка и два внука

Частный дом в СНТ «Березова роща», в котором проживала многодетная семья, загорелся сегодня около 13:00 по местному времени. 38-летняя мать заметила возгорание и успела выбежать на улицу вместе с четырехлетней дочерью. В доме осталась бабушка с двухлетними мальчиками-близнецами. Из-за быстрого распространения огня спасти их не смогли. Старшие дети во время пожара были в школе.
«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщили в СУ СК РФ по Омской области.
На месте происшествия работает следственная группа. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электрической гирлянды, установленной на елке. Назначена пожарно-техническая экспертиза.