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В центре Челябинска мужчина бил прохожих доской, в него выстрелили из ракетницы

В Челябинске на Кировке неадекватный мужчина нападал на людей, пока не спровоцировал ответную атаку.
Источник: соцсети

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске на прохожих напал мужчина с доской. По словам очевидцев, агрессор нетвердо стоял на ногах и находился, возможно, под воздействием алкоголя или других сильнодействующих веществ.

Мужчина без видимой причины бил прохожих доской. Двух человек ему удалось повалить на землю. После этого один из прохожих достал ракетницу и выстрелил в обладателя доски.

В полиции сейчас разыскивают всех участников инцидента.

— Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения — сообщили в челябинском УМВД. — Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего.

Напомним, в Челябинске задержали молодых людей, бивших стекла в машинах молотком.