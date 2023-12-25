В центре Челябинска мужчина бил прохожих доской, в него выстрелили из ракетницы

На пешеходной части улицы Кирова в Челябинске на прохожих напал мужчина с доской. По словам очевидцев, агрессор нетвердо стоял на ногах и находился, возможно, под воздействием алкоголя или других сильнодействующих веществ.
Мужчина без видимой причины бил прохожих доской. Двух человек ему удалось повалить на землю. После этого один из прохожих достал ракетницу и выстрелил в обладателя доски.
В полиции сейчас разыскивают всех участников инцидента.
— Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения — сообщили в челябинском УМВД. — Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего.
Напомним, в Челябинске задержали молодых людей, бивших стекла в машинах молотком.