Электропоезд насмерть сбил мужчину в Петербурге

Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.