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Электропоезд насмерть сбил мужчину в Петербурге

Между железнодорожными станциями Металлострой и Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга 53-летний мужчина попал под электропоезд.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

Местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не услышал приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.