Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома № 166 по пр. Кирова

Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение главе Промышленного района Даниле Морозову разобраться в ситуации по поводу обращения жителей дома по проспекту Кирова, 166. Они обратились к властям по вопросу содержания бесхозных канализационных сетей.
— Сейчас засор устранили, управляющая компания уже приступила к очистке, обработке и сушке подвала, — рассказал Данил Морозов.
В понедельник, 25 декабря, прошла встреча главы района с жителями многоквартирного дома № 166. В адрес ресурсоснабжающей организации ООО «СКС» направлено обращение о необходимости обследования линии дома. Отмечается, что если специалисты выяснят, что все нормально функционирует, то проведут гидропромывку, в противном случае будет проведена замена части трубы.
Напомним, засоренные канализационные трубы приводят к затоплению подвала многоквартирного дома. Глава Самары поручила найти пути решения проблемы. Администрация Промышленного района уже готовит пакет документов для передачи бесхозных сетей на содержание ООО «СКС». Ситуация находится на личном контроле у Елены Лапушкиной и Данилы Морозова.