Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома № 166 по пр. Кирова

В понедельник, 25 декабря, прошла встреча главы района с жителями многоквартирного дома № 166. В адрес ресурсоснабжающей организации ООО «СКС» направлено обращение о необходимости обследования линии дома. Отмечается, что если специалисты выяснят, что все нормально функционирует, то проведут гидропромывку, в противном случае будет проведена замена части трубы.