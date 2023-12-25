Школьник из Петербурга получил удар ножом, приехав на дачу к другу. В нём видят покушение на убийство

Как выяснили полицейские, он уехал из города с двумя 16-летними приятелями в посёлок Орехово, где отец одного из них арендовал дом. По информации «Фонтанки», оба юноши также живут во Фрунзенском районе, учатся на первом курсе разных колледжей.