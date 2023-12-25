В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом Георгием Самыгиным

Прощание с погибшим на СВО бойцом Георгием Самыгиным прошло в Пермском крае 25 декабря, сообщает администрация Александровского округа.
Военнослужащий погиб в июле 2023 года, однако официально его гибель подтвердилась только 22 декабря.
«Родился Георгий 5 мая 1984 года в посёлке Луньевка. Там же окончил школу, там же работал. Георгий увлекался техникой, особый интерес вызывали мотоциклы. Был очень добрым и отзывчивым человеком», — рассказывает о нём администрация округа.
На спецоперацию Георгий Самыгин ушёл в качестве добровольца. «Находился на передовой, с честью выполнял сложнейшие задачи», — уточняют в администрации округа.
25 декабря в Александровском округе простились с погибшим военнослужащим.
Напомним, 24 декабря в Александровском округе похоронили военнослужащего Ивана Загвоздкина. Его гибель также подтвердилась на прошлой неделе.