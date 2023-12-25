В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом Георгием Самыгиным

«Родился Георгий 5 мая 1984 года в посёлке Луньевка. Там же окончил школу, там же работал. Георгий увлекался техникой, особый интерес вызывали мотоциклы. Был очень добрым и отзывчивым человеком», — рассказывает о нём администрация округа.