В Молдове сократилось количество ДТП: В авариях погибло меньше людей

Количество дорожно-транспортных происшествий в 2023 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. Если в прошлом году этот показатель составлял 2097 случаев, то в 2023 году зарегистрировано 1811 аварий. Отмечено и сокращение числа ДТП со смертельным исходом — 183 в 2023 году, а в 2022 — 203. В результате дорожно-транспортных происшествий большое количество людей получают травмы.