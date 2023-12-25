В Молдове сократилось количество ДТП: В авариях погибло меньше людей

Количество дорожно-транспортных происшествий в 2023 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. Если в прошлом году этот показатель составлял 2097 случаев, то в 2023 году зарегистрировано 1811 аварий. Отмечено и сокращение числа ДТП со смертельным исходом — 183 в 2023 году, а в 2022 — 203. В результате дорожно-транспортных происшествий большое количество людей получают травмы.
В 2023 году зарегистрировано 2082 человека, а в предыдущем году 2348 человек получили различные травмы, будучи непосредственными участниками дорожно-транспортных происшествий. Статистические данные представил начальник отдела мониторинга и документации дорожного движения Национальной инспекции общественной безопасности Игорь Посту в эфире передачи на телеканале Agro TV Молдова, передает IPN.
По словам руководителя отдела, среди причин, вызывающих дорожно-транспортные происшествия, — повышенная скорость движения, непредоставление приоритета в дорожном движении, небезопасное перестроение во время движения, состояние алкогольного опьянения, несоблюдение дистанции между автомобилями.
Еще один фактор риска — пешеходы. Игорь Посту отметил, что за 11 месяцев 2023 года зафиксировано 559 случаев участия пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях. По его словам, хотя по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 710 случаев, наблюдается небольшое снижение, ситуация вызывает тревогу, поскольку часть пешеходов переходит улицу в неположенных местах, подвергая риску и других участников дорожного движения.