Под Калининградом женщина вылила на своего знакомого кастрюлю кипятка

Пара познакомилась на улице. Во время разговора женщина пригласила мужчину выпить к себе домой. В ходе застолья они повздорили. Подозреваемая не удержалась, схватила с плиты кастрюлю с кипящей водой и вылила ее содержимое на гостя.
«Уже получено заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому здоровью мужчины причинили тяжкий вред. Врачи диагностировали ожоги лица, шеи, туловища, паха. Все это вызвало ожоговый шок второй степени», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
Женщину задержали для дачи показаний. В ее отношении следователи возбудили уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью.