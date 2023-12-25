Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области

Особый противопожарный режим установлен на территории Нижегородской области для обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников постановлением правительства региона с 26 декабря 2023 года по 9 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.