Появились фейковые сайты военкоматов Ростова и Волгограда

Эксперты по Сети отмечают, что подобные сайты связаны не с возможными провокациями в адрес россиян, а с банальной целью наживы — как только у граждан появится повод искать что-то про военкоматы в интернете, они будут попадать на подобные сайты, а владельцы — зарабатывать на трафике.