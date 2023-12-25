Появились фейковые сайты военкоматов Ростова и Волгограда

«В интернете появились интернет-страницы, на первый взгляд принадлежащие военкоматам, которые расположены в 72 городах России. На этих сайтах указаны адреса комиссариатов и их контактные номера телефонов, но ни один из них не совпадает с настоящими», — пишет «ФедералПресс».
Например, центральный военкомат Ростова расположен на улице Социалистической, однако на фальшивом сайте его местоположение указано как на улице Пушкинской.
В дополнение, на этих сайтах есть материалы, которые никак не связаны с военной службой, включая статьи о занятиях физической культурой для школьников.
Представители Минобороны России опровергли какое-либо отношение к созданию таких интернет-порталов и подчеркнули, что все официальные ресурсы Минобороны имеют доменные имена, оканчивающиеся на «mil.ru», и не используют просто «ru».
Эксперты по Сети отмечают, что подобные сайты связаны не с возможными провокациями в адрес россиян, а с банальной целью наживы — как только у граждан появится повод искать что-то про военкоматы в интернете, они будут попадать на подобные сайты, а владельцы — зарабатывать на трафике.