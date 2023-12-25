На трассе «Сибирь» столкнулись три большегруза, пострадал водитель

«Водитель большегруза Volvo, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением, допустив занос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с тягачом Freightliner. После этого произошел удар с грузовой машиной Mercedes, следовавшей позади Volvo», — говорится в сообщении.