На трассе «Сибирь» столкнулись три большегруза, пострадал водитель

ИРКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Три большегруза стали участниками ДТП на трассе «Сибирь», в результате аварии один из водителей доставлен в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Инцидент с участием трех многотонных грузовиков произошел на трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе.
«Водитель большегруза Volvo, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Иркутска, не справился с управлением, допустив занос прицепа на встречную полосу, где произошло столкновение с тягачом Freightliner. После этого произошел удар с грузовой машиной Mercedes, следовавшей позади Volvo», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с места ДТП в больницу доставлен водитель тягача.
На дорогу из прицепа Volvo высыпались коробки с грецкими орехами. Движение на участке регулируется сотрудниками ГИБДД.