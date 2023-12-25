Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство

Ранее Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу Исхакова. Сообщалось, что мужчина отсидел за несовершенное убийство 13 лет — с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972. В мае 2023 года Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления.