Суд снизил компенсацию жителю Уфы, отсидевшему за несовершенное убийство

УФА, 25 дек — РИА Новости. Верховный суд республики Башкортостан снизил сумму компенсации уфимцу Фатхулле Исхакову, отсидевшему 13 лет за несовершенное убийство, с 31 до двух миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Ранее Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу Исхакова. Сообщалось, что мужчина отсидел за несовершенное убийство 13 лет — с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972. В мае 2023 года Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления.
«Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционные жалобы сторон, сумма компенсации морального вреда снижена до 2 миллионов рублей», — сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.