19-летняя девушка угнала такси в Талдыкоргане

В выходные дни полицейские Талдыкоргана зарегистрировали заявление местного жителя, обратившегося за содействием в поиске его угнанного Hyundai Accent. Заявитель пояснил, что авто угнала неизвестная ему девушка, которую он подвозил в один из жилых массивов областного центра. Как выяснилось, во время поездки клиентка попросила водителя купить ей минералки и в итоге воспользовавшись его отсутствием пересела за руль авто.