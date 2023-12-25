19-летняя девушка угнала такси в Талдыкоргане

В выходные дни полицейские Талдыкоргана зарегистрировали заявление местного жителя, обратившегося за содействием в поиске его угнанного Hyundai Accent. Заявитель пояснил, что авто угнала неизвестная ему девушка, которую он подвозил в один из жилых массивов областного центра. Как выяснилось, во время поездки клиентка попросила водителя купить ей минералки и в итоге воспользовавшись его отсутствием пересела за руль авто.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарку потерпевшего полицейские нашли у одного из увеселительных заведений Алматы.
«Автомобиль возвращен законному владельцу. В качестве подозреваемого лица нами задержана 19-летняя девушка. Сейчас по факту заведено уголовное дело, предусмотренное ст. 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. С учетом того, что у задержанной не оказалось подтверждающих ее личность документов, она временно помещена в приемник-распределитель», — сообщил замначальника УП Талдыкоргана Кайрат Баймуханов.
С начала года в регионе зарегистрировано 37 фактов автоугонов. Все автомашины найдены и возвращены владельцам.