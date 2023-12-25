В омской многоэтажке из-за освежителя воздуха рванул газ

Уточняется, что в квартире выбиты окна и двери. Разворотило даже входную дверь. К счастью, никто не прострадал. Следователи установили, что в квартире проживет 46-летний мужчина со своей матерью. Женщина была на работе, когда её сын включил на кухонной плите газ и стал жечь газеты рядом с баллончиком с освежителем воздуха. На месте работает полиция.