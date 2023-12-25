В Нижнем Новгороде ученик принес в школу пневматический игрушечный пистолет

«В ходе беседы с подростком полицейские установили, что все предметы он приобрел для личного пользования в интернете. По словам школьника, ранее у него произошел на улице конфликт с молодыми людьми, и, чтобы припугнуть их при возможной встрече, он решил приобрести и носить предметы с собой. Инициативно применять их и кому-то угрожать намерений у него не было», — говорится в сообщении.