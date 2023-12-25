Под Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала

Весной в минтрансе Крыма сообщили о получении 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в период с 2023 по 2025 год. К наиболее значимым министр Николай Лукашенко отнес строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру «Таврида» общей протяженностью более 23 км, капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода «Гидроприбор».