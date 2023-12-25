В Петербурге первое дело о новом терроризме дошло до суда с госизменой. Её предъявили медбрату

Адвокаты Асрияна сообщили «Фонтанке», что уточнить детали нового обвинения не даёт подписка о неразглашении.



В декабре 2022 года Росфинмониторинг внёс его в реестр лиц, причастных к экстремизму и терроризму. В сентябре этого года стало известно о задержании двух учительниц, которые якобы знали о подготовке к поджогу военкомата и не сообщили об этом куда следует.