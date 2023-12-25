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ГУ МВД: в Армавире правоохранители задержали студента с катаной

Правоохранители Армавира задержали студента с сувенирной катаной.
Источник: МК.RU Краснодар

Инцидент случился в местном техникуме в конце декабря. По версии следствия, 18-летний юноша собирался на вечеринку после учёбы и хотел пронести на пары данный предмет. Однако молодого человека остановил охранник.

В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что в ответ на замечание сотрудника студент начал конфликтовать. Охранник вызвал на место росгвардейцев.

«При задержании студент вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — добавили в Телеграм-канале ведомства.