ГУ МВД: в Армавире правоохранители задержали студента с катаной

Инцидент случился в местном техникуме в конце декабря. По версии следствия, 18-летний юноша собирался на вечеринку после учёбы и хотел пронести на пары данный предмет. Однако молодого человека остановил охранник.
В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что в ответ на замечание сотрудника студент начал конфликтовать. Охранник вызвал на место росгвардейцев.
«При задержании студент вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — добавили в Телеграм-канале ведомства.