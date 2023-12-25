ГУ МВД: в Армавире правоохранители задержали студента с катаной

«При задержании студент вёл себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей. В результате в отношении него полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф либо 15 суток административного ареста», — добавили в Телеграм-канале ведомства.