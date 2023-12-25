«Не знаю, как это перенесу»: нарушила молчание мать, которая вернула сыновей из детдома и потеряла их в пожаре под Ростовом

— Пока держусь. Не знаю как, но держусь, — говорит жительница Батайска Ростовской области.
20 декабря в семье Натальи произошла беда. В пожаре погибли ее сыновья шести и трех лет, парализованная 59-летняя бабушка. Выжить смогли лишь 84-летняя прабабушка и старший восьмилетний сын.
«СТАРШИЙ НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО НАТВОРИЛ».
В тот вечер Наталья на работе в магазине. По предварительным данным, старший ребенок играл со спичками и случайно поджег вещи в кладовке. Когда в доме повалил дым прабабушка вывела на улицу восьмилетнего мальчика. Остальных домочадцев старушка не смогла спасти.
Наталья узнала о пожаре от соседей. Она бросила прилавок и побежала домой. Но когда женщина примчалась, было уже поздно. От постройки остались лишь обугленные стены. Семья лишилась и детей, и крова.
— Нам дали комнату в общежитии. Старший сын находится сейчас в Таганроге, в приюте. Он не понимает, что натворил. Мы его поместили туда на время, пока идет подготовка к похоронам. Прощаться будем завтра, 26 декабря, — рассказала женщина «КП-Ростов-на-Дону».
По словам Натальи, детей и бабушку похоронят рядом с дедушкой.
— Я даже не знаю, как это перенесу. Муж меня поддерживает, все время находится рядом. Помогают и знакомые. Соседи и мамины подруги собрали деньги на похороны. Не знаю и знать не хочу, что будет со сгоревшим домом. Я к нему отношения уже не имею.
ГОД БИЛАСЬ ЗА СЫНОВЕЙ.
Напомним, год назад детей у Натальи забрали и поместили в приют по решению органов опеки. Чтобы вернуть сыновей, она кардинально изменила образ жизни: отказалась от алкоголя, нашла работу, привела в порядок дом.
Недавно суд восстановил Наталью в родительских правах. Женщина забрала детей домой, а через пять дней произошел пожар.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибших.