«Не знаю, как это перенесу»: нарушила молчание мать, которая вернула сыновей из детдома и потеряла их в пожаре под Ростовом

— Я даже не знаю, как это перенесу. Муж меня поддерживает, все время находится рядом. Помогают и знакомые. Соседи и мамины подруги собрали деньги на похороны. Не знаю и знать не хочу, что будет со сгоревшим домом. Я к нему отношения уже не имею.