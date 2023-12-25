В Витебске при пожаре погибли четыре человека, из них один ребенок

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погибли четыре человека, включая ребенка, информировали БЕЛТА в МЧС.
Витебские спасатели сегодня в 14.29 выехали по сообщению о пожаре на улице Партизанская в областном центре.
Работники МЧС во время разведки обнаружили в одной из комнат ребенка 2018 года рождения и его мать 1982 года рождения. Оба были без сознания. Как выяснилось позже, они гостили у бабушки с дедушкой. Затем спасатели обнаружили в другой комнате хозяев квартиры — мужчину 1961 года рождения и его жену 1964 года рождения.
Всех четверых спасатели передали медикам скорой помощи, которые констатировали смерть потерпевших.
Причину пожара устанавливают специалисты.