Шторм разрушил часть берегоукрепления на Балтийской косе

В Калининградской области шторм разрушил берегоукрепление на Балтийской косе. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Сергей.
«Честно говоря, я этого ожидал. Ещё полтора года назад, когда шло строительство, я имел чёткое представление, что эти пластиковые пакеты с песком не могут противостоять стихии и продержатся недолго», — прокомментировал Сергей.
Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве: «На сегодняшний день после сильных штормов повреждено всего 17 из 425 метров, то есть объём повреждений составляет порядка 4%. Сооружение является некапитальным и было выполнено в рамках срочных аварийно-восстановительных работ. Со своими главными функциями — защитой посёлка и берега Балтийской косы — оно хорошо справляется. Нет ни угрозы прорыва сооружения, ни затопления посёлка».
В последующем здесь планируются капитальные работы, как в начале Куршской косы. «Балтберегозащита» готовит документы для оформления объекта в собственность и затем займётся укреплением повреждённого участка.
В следующем году на берегоукрепление в Калининградской области Отрадное, Светлогорск и Куршская коса: в следующем году на берегоукрепление потратят свыше 4 миллиардов рублей.
Выделяется субсидия и на восстановление бун у Зеленоградска.