Шторм разрушил часть берегоукрепления на Балтийской косе

Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве: «На сегодняшний день после сильных штормов повреждено всего 17 из 425 метров, то есть объём повреждений составляет порядка 4%. Сооружение является некапитальным и было выполнено в рамках срочных аварийно-восстановительных работ. Со своими главными функциями — защитой посёлка и берега Балтийской косы — оно хорошо справляется. Нет ни угрозы прорыва сооружения, ни затопления посёлка».