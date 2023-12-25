В МГУ зарегистрировали случай кори

Там отметили, что руководству университета было выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе на ограничение очного посещения ВУЗа студентами, преподавателями, персоналом, ранее не привитых или не имеющих сведений о вакцинации против кори, или ранее перенесенном заболевании.