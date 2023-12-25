Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года», — сказала она.
Судебное заседание ранее было перенесено с субботы, 23 декабря, на понедельник, 25 декабря.
Знакомый с ситуацией источник заявил Агентству «Москва», что по уголовному делу были задержаны два человека, в том числе Сергей Базанов. «Не очень знаменитый актер, играл в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” в эпизодических сценах», — пояснил собеседник агентства.
В 2011 году СМИ сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева в Большом Полуярославском пер. и попытались выхватить у него сумку с 900 тыс. долл. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись. Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, по сообщению СК, позднее он скончался.