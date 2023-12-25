Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году

В 2011 году СМИ сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева в Большом Полуярославском пер. и попытались выхватить у него сумку с 900 тыс. долл. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись. Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, по сообщению СК, позднее он скончался.