Поножовщина в Мангистауской области: один человек убит

Трагедия произошла в селе Акшымырау..
В департаменте полиции региона уточнили, что в дежурную часть отделения полиции Мангистауского района из больницы поступила информация о телесных повреждениях у двух пациентов.
«19 декабря около 2:35 между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В результате 32-летний мужчина нанёс телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое доставлены в больницу», — рассказали в полиции региона.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК — «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Ведётся расследование..