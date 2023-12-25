Поножовщина в Мангистауской области: один человек убит

«19 декабря около 2:35 между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В результате 32-летний мужчина нанёс телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое доставлены в больницу», — рассказали в полиции региона.