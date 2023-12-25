Оппозиционеры перекрыли движение на улице у избиркома Сербии

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие остановились возле главного входа в здание. Они используют свистки, дудки, барабаны, а также скандируют в мегафоны антиправительственные лозунги. При этом митингующие не бросают никаких предметов и не пытаются проникнуть в здание.