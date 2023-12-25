Оппозиционеры перекрыли движение на улице у избиркома Сербии

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие остановились возле главного входа в здание. Они используют свистки, дудки, барабаны, а также скандируют в мегафоны антиправительственные лозунги. При этом митингующие не бросают никаких предметов и не пытаются проникнуть в здание.
«Борьба» поддерживает оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», требует от министерства госуправления перепроверки избирательных списков на предмет нарушений в ходе прошедших 17 декабря парламентских выборов. Ранее активисты студенческой организации организовали протест возле здания МИД и прошли маршем до резиденции сербского кабмина.