Прокуратура обжаловала приговор освобожденному в зале суда Кагарлицкому

Сам социолог говорил, что обвинение построено на двух словах в названии ролика, придуманном для привлечения внимания, а содержание видео, по его мнению, не учитывалось. Защита Кагарлицкого тоже не согласилась с доводами следствия, отмечая, что тот осуждал насилие.