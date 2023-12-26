На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту падения 9-летнего мальчика в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения в Тбилисском районе Краснодарского края, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Установлено, что 9-летний мальчик провалился в неогражденную яму, расположенную в придорожной полосе автодороги и оставленную после ремонта уличного освещения в станице Геймановской Тбилисского района. Ребенок не смог сам выбраться из ямы, ему помогли местные жители и бригада скорой помощи, добавляют в прокуратуре.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы», — говорится в сообщении.