На Кубани девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму

Установлено, что 9-летний мальчик провалился в неогражденную яму, расположенную в придорожной полосе автодороги и оставленную после ремонта уличного освещения в станице Геймановской Тбилисского района. Ребенок не смог сам выбраться из ямы, ему помогли местные жители и бригада скорой помощи, добавляют в прокуратуре.