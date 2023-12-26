Известный художник из Петербурга Дмитрий Шагин поскользнулся на льду и сломал ногу

Известный художник Дмитрий Шагин сломал ногу на Васильевском острове. Петербуржец поскользнулся на льду, который был присыпан снегом. О его травме в своем телеграм-канале рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
— Дмитрий почти три часа ждал скорую помощь около травмпункта. Сейчас врачи приехали за ним, — рассказал Вишневский.
Напомним, травмы от гололеда сравнимы с количеством травм от электросамокатов. Зимняя статистика даже побила летнюю. Ранее сообщалось, что всего лишь за неделю в НИИ имени Джанелидзе в Петербурге привезли почти 300 человек, которые поскользнулись на асфальте или стали жертвами упавших сосулек. Самые частые травмы — перелом запястий или шейки бедра.