Известный художник из Петербурга Дмитрий Шагин поскользнулся на льду и сломал ногу

Напомним, травмы от гололеда сравнимы с количеством травм от электросамокатов. Зимняя статистика даже побила летнюю. Ранее сообщалось, что всего лишь за неделю в НИИ имени Джанелидзе в Петербурге привезли почти 300 человек, которые поскользнулись на асфальте или стали жертвами упавших сосулек. Самые частые травмы — перелом запястий или шейки бедра.