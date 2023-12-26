Расчет «Мста-С» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск “Запад” на Купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок “Мста-С” уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что кадры объективного контроля с БПЛА позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ. Удары по украинским войскам наносятся ежедневно, на этот раз целью была пехота в укрытии на удалении 17,5 километров от гаубицы. После огневого налета расчет орудия сменил позицию.
«Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работаем каждый день по интенсивности, по-разному. Бывает очень много целей, бывает поменьше, но работа происходит ежедневно», — рассказал командир орудия с позывным «Шайба».
Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение ВСУ. Расчет этой гаубицы служит в зоне СВО больше года, и каждый его военнослужащий старается быть универсалом, чтобы при возникновении нештатной ситуации заменить товарища.
«Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, а я остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать. Это второй дом. Мы всегда с ней, особенно механик-водитель. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают», — рассказал механик-водитель с позывным «Никотин».