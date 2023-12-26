Расчет «Мста-С» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении

«Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, а я остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать. Это второй дом. Мы всегда с ней, особенно механик-водитель. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа — мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают», — рассказал механик-водитель с позывным «Никотин».