Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить довольно крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан и некоторое время невозможно было получить к нему доступ.
По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Также злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники с помощью бота в Telegram создают фото поддельных банковских карт.
По словам Голованова, перед Новым годом активность злоумышленников традиционно повышается. «Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», — отметил он.
Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. «И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала всё-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно её открывать», — добавила эксперт.