Россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед Новым годом

Дополнительными мерами защиты могут стать установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов. «И, конечно, не стоит мгновенно переходить по ссылкам, кто бы их ни отправил. Сначала всё-таки стоит уточнить, что в этой ссылке и так ли нужно её открывать», — добавила эксперт.