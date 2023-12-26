МО РФ: «Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на артемовском направлении

«Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по подавлению пунктов управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, разрушению его замаскированных оборонительных сооружений. Выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнем огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника. Корректировка огня по целям и контроль поражения батареей производится расчетами БПЛА. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника», — говорится в сообщении.