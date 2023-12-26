В Крыму сообщили о вражеской атаке в районе Феодосии

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов.
Ранее в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщалось, что движение машин по мосту приостанавливалось почти на час.
Как отмечал глава парламента Крыма Владимир Константинов, западные военные специалисты и инструкторы причастны к попыткам украинских войск атаковать полуостров.