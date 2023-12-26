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В Крыму сообщили о вражеской атаке в районе Феодосии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы.
Источник: © РИА Новости

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал Аксенов.

Ранее в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщалось, что движение машин по мосту приостанавливалось почти на час.

Как отмечал глава парламента Крыма Владимир Константинов, западные военные специалисты и инструкторы причастны к попыткам украинских войск атаковать полуостров.