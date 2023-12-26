Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском

По его словам, пятеро российских спецназовцев из «Ахмата» во время проведения разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец, уточнил российский военный.