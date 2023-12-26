Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском

По его словам, пятеро российских спецназовцев из «Ахмата» во время проведения разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец, уточнил российский военный.
«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник», — сказал «Шустрый».
Информацию о наемниках подтвердил и взятый в плен бойцами «Ахмата» военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев, мобилизованный 25 февраля 2022 года из Житомира.
«Когда мы прикомандировались к 241-му киевскому батальону ВСУ, у них увидели, что ходят явно не славянской внешности военнослужащие. Мы спросили, нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги», — рассказал РИА Новости военнопленный.
По его словам, наемники выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции.
«Ребята рассказывали, что в основном к ним отношение не сильно хорошее, потому что они наемники, просто пришли за деньги, никакой нет идеи — и отношение соответствующее», — объяснил Афанасьев.