В Красноярске задержали мужчину за попытку убить своих соседей

В Красноярске задержали мужчину по обвинению в покушении на убийство семейной пары. Об этом рассказали в Следственном комитете.
По версии следствия, вечером 23 декабря житель Красноярска встретил во дворе дома по улице Крупской своих соседей — супружескую пару. Внезапно он набросился на супругов без какой-либо причины, нанеся удар ножом в область шеи 49-летнему мужчине, а его 41-летнюю супругу он три раза ударил в область шеи и плеча. После этого обвиняемый ушёл домой и сообщил в полицию о содеянном. А супруги вызвали скорую, их госпитализировали и оказали помощь.
Мужчину собираются отправить под стражу. Следствие подозревает у него психическое заболевание. Назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное по покушению на убийство двух и более лиц. Продолжаются следственные действия.
Ране сообщалось о наказании жителя Абакана, который совершил покушение на жизнь двух человек. Он отправился на 8,5 лет в колонию особого режима.