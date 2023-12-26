В Красноярске задержали мужчину за попытку убить своих соседей

По версии следствия, вечером 23 декабря житель Красноярска встретил во дворе дома по улице Крупской своих соседей — супружескую пару. Внезапно он набросился на супругов без какой-либо причины, нанеся удар ножом в область шеи 49-летнему мужчине, а его 41-летнюю супругу он три раза ударил в область шеи и плеча. После этого обвиняемый ушёл домой и сообщил в полицию о содеянном. А супруги вызвали скорую, их госпитализировали и оказали помощь.