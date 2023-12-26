В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано. Аксенов также проинформировал, что жители нескольких домов будут отселены.