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В Феодосии проводят эвакуацию людей после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Феодосии проводится эвакуация жителей домов, расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Источник: РИА "Новости"

В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате ЧП в районе порта произошла детонация и возник пожар. На данный момент возгорание локализовано. Аксенов также проинформировал, что жители нескольких домов будут отселены.

Сейчас улица Десантников и другие расположенные рядом с портом улицы перекрыты. Стоят автобусы для организованной перевозки людей. По словам очевидцев, их отправляют в пункт временного сбора, развернутый на базе городской школы № 9.

В результате происшествия в расположенных в центре зданиях выбиты окна.

На месте работают все профильные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.