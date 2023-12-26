C рейса Якутск-Новосибирск сняли двух авиадебоширов

По данным ведомства, сотрудники транспортной полиции получили сообщении, что на борту саомолету, вылетающего по маршруту «Якутск-Новосибирск», находятся два пьяных пассажира, которые дебоширили и ругались матом. Ими оказались 40-летний житель Алтайского края и 26-летний житель Якутска. В итоге мужчин вывели из самолета и привлекли к административной ответственности.