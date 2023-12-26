Склад ТД ВИК на Героев Тихоокеанцев загорелся во Владивостоке

Днём 26 декабря загорелся склад торгового дома «ВИК» на улице Героев Тихоокеанцев во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале «Дальневосточные ведомости».
В публикации говорится, что из горящего здания эвакуировали людей.
Комментарий по ситуации опубликовали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю. Сообщение о возгорании поступило в 13.09, уже через две минуты на месте работали пожарные. К моменту их прибытия склад горел по всей площади изнутри.
Сейчас огонь локализовали на площади порядка 200 кв. метров, продолжается тушение. Всего на месте работают 25 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники.