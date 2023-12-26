Пропавшую без вести 17-летнюю девушку ищут в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, последний раз пропавшую видели около 23:50 вечера 25 декабря неподалеку от остановки «Роща» в Свердловском районе Иркутска. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17−19 лет, рост около 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза голубые. Из особых примет — пирсинг в носу. Одета была в длинную черную куртку и шапку персикового цвета.