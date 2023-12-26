Женщина и трое детей отравились угарным газом под Новосибирском

В Барабинске Новосибирской области женщина и трое детей отравились угарным газом. Произошло ЧП 25 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по НСО.
— Одного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадали незначительно, — говорится в сообщении ведомства.
Произошло ЧП, по предварительной информации, из-за преждевременного закрытия задвижки дымоходной трубы.
В МЧС объяснили, что если топливо не до конца сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло, появляется угарный газ. Для этого нужно контролировать исправность печного оборудования и также системы вытяжки.