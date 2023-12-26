30 машин застряли в снегопад на трассе в Челябинской области

30 легковых машин застряли в снегопад на автодороге Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На месте находятся силы 33-й пожарно-спасательной части, ГИБДД, организована расчистка дорожного полотна. Угрозы для водителей и пассажиров нет», — уточнили в ведомстве.
Добавим, что во всем регионе продолжается сильный снегопад. Самая сложная обстановка на юге области — там фиксируют метели, снежные перемёты и нулевую видимость. Для пассажирского транспорта и грузовиков ввели ограничения движения.
Миндортранс вывел на расчистку трасс 166 единиц техники, от Упрдор «Южный Урал» работают 54 спецмашины. На дорогах дежурят подразделения ГИБДД и оперативные группы МЧС. Водителям рекомендуют переждать непогоду и на время отложить поездки.