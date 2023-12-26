Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Атака на Феодосию: что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Феодосии после атаки скорректировано движение общественного автобусного и железнодорожного транспорта, движение по двум улицам в районе морского порта перекрыто, на месте происшествия продолжают работать все профильные службы.
Источник: РИА "Новости"

Атака ВСУ на Крым

В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.

«На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — проинформировал Аксенов.

Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.

В результате происшествия в зданиях, расположенных в центре, выбиты стекла, снесены оконные сетки. Десятки коммунальщиков работают над устранением последствий.

Как работает транспорт в Феодосии

На данный момент временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки «Центр».

Также корректируется расписание движения автобусов маршрутов № 2А и 14. Отправление: маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25, 18:35; маршрут № 2А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.

Движение по маршруту № 15 пока не осуществляется. В администрации города предупредили, что интервалы между рейсами могут быть увеличены.

«Просим всех при необязательности поездок воздержаться от них. Призываем руководителей предприятий и организаций с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников», — говорится в Telegram-канале администрации Феодосии.

Как ходят электрички

По информации «Крымской железной дороги», 26 декабря поезда № 7110 Феодосия — Джанкой и № 6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии 8−800−506−00−20 или 8 (978) 978−39−39.