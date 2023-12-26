Атака на Феодосию: что известно к этому часу

Атака ВСУ на Крым
В ночь на вторник на Феодосию была совершена вражеская атака. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.
«На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — проинформировал Аксенов.
Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. Он развернут на базе городской школы № 9.
В результате происшествия в зданиях, расположенных в центре, выбиты стекла, снесены оконные сетки. Десятки коммунальщиков работают над устранением последствий.
Как работает транспорт в Феодосии
На данный момент временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Автобусы маршрутов № 1, 1а, 1д, 2а и 14 будут доезжать до остановки «Центр».
Также корректируется расписание движения автобусов маршрутов № 2А и 14. Отправление: маршрут № 14 в 7:35, 8:40, 9:55, 11:55, 13:05, 16:15, 17:25, 18:35; маршрут № 2А в 7:55, 13:20, 17:10, 18:55.
Движение по маршруту № 15 пока не осуществляется. В администрации города предупредили, что интервалы между рейсами могут быть увеличены.
«Просим всех при необязательности поездок воздержаться от них. Призываем руководителей предприятий и организаций с понимаем отнестись к возможным опозданиям сотрудников», — говорится в Telegram-канале администрации Феодосии.
Как ходят электрички
По информации «Крымской железной дороги», 26 декабря поезда № 7110 Феодосия — Джанкой и № 6750 Феодосия — Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.
Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефону горячей линии 8−800−506−00−20 или