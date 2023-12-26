Жителя Сахалина осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену

Жителю Сахалина присудили 15 лет колонии строгого режима за государственную измену и подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Сахалинской области, слова представителя ведомства цитирует «Интерфакс» во вторник, 26 декабря.