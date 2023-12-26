Мужчина до смерти избил прикладом ружья знакомого на берегу Иркута

34-летний мужчина предстанет перед судом за особо тяжкое преступление на берегу Иркута в Шелеховском районе. Известно, что он до смерти избил прикладом ружья своего знакомого. Преступление было совершено во время распития спиртного в компании из пяти человек. Уголовное дело направлено в суд. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.