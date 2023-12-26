Мужчина до смерти избил прикладом ружья знакомого на берегу Иркута

34-летний мужчина предстанет перед судом за особо тяжкое преступление на берегу Иркута в Шелеховском районе. Известно, что он до смерти избил прикладом ружья своего знакомого. Преступление было совершено во время распития спиртного в компании из пяти человек. Уголовное дело направлено в суд. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
По версии следствия, в начале октября этого года после сплава по реке пятеро мужчин отдыхали на берегу. Во время распития алкоголя между двумя из них случилась ссора, в результате которой обвиняемый несколько раз ударил прикладом ружья по голове и шее 36-летнего знакомого. Жертва скончалась на месте преступления.
На допросе мужчина признался во всем и раскаялся в содеянном. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.