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В Красноярске убийцу девушки приговорили к пожизненному заключению

Красноярский краевой суд вынес приговор по резонансному делу о грабеже, сексуальном насилии и убийстве 16-летней жительницы Дивногорска. Признанный виновным рецидивист получил пожизненный срок в колонии особого режима.
Источник: Российская газета

Фигурант дела Иван Папенко, ранее судимый за тяжкие преступления и освободившийся из колонии за неделю до убийства девушки, полностью признал вину и заявил о раскаянии, сказав, что теперь он плохо спит по ночам.

Папенко совершил убийство незнакомой ему несовершеннолетней горожанки 22 июля недалеко от виадука на улице Гидростроителей — это место было знакомо ему по предыдущему преступлению. Убийца отобрал у жертвы личные вещи и изнасиловал ее. «Злоумышленник сдавил ей шею руками, после чего нанес фрагментом разбитой бутылки несколько ранений в область шеи и скрылся», — рассказали в региональном управлении СК.

Тело девушки обнаружили 24 июля волонтеры, участвовавшие в поисках. Подозреваемого задержали по «горячим следам». Его причастность к преступлению подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

В суде прокурор края, представлявший обвинение, отметил, что Папенко исключительно опасен для общества, и никакое наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не гарантирует избежания очередного рецидива. Суд учел позицию обвинителя.