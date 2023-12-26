В Красноярске убийцу девушки приговорили к пожизненному заключению

Папенко совершил убийство незнакомой ему несовершеннолетней горожанки 22 июля недалеко от виадука на улице Гидростроителей — это место было знакомо ему по предыдущему преступлению. Убийца отобрал у жертвы личные вещи и изнасиловал ее. «Злоумышленник сдавил ей шею руками, после чего нанес фрагментом разбитой бутылки несколько ранений в область шеи и скрылся», — рассказали в региональном управлении СК.