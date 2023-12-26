В Казани 19-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

19-летний автомобилист сбил двух девушек на пешеходном переходе в Авиастроительном районе Казани. ЧП произошло на улице Беломорской. По словам пострадавших, их пропустили все участники движения, а водитель «Лады» внезапно появился на зебре и сбил их. Девушек срочно госпитализировали.
За рулем отечественной машины был молодой человек, его водительский стаж — меньше года. По словам его матери, он сбил девушек из-за дорожных условий. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что в Казани на Ленинской дамбе иномарка врезалась в автобус, есть пострадавшие. Предварительно, водитель Kia не справилась с управлением, ее занесло, и она столкнулась с автобусом.