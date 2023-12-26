За три дня 38 жителей Приангарья подарили мошенникам 13,5 миллионов рублей

Как отмечают полицейские, во всех случаях аферисты «использовали классические приемы обмана граждан, при помощи которых они заполучили свыше 13 миллионов 500 тысяч рублей».
Миллион триста тысяч подарила неизвестно кому 74-летняя иркутянка. Ее «поймали» на желании спасти «дочь, сбившую человека».
45-летний водитель из Усолья-Сибирского погорел на желании иметь пассивный доход, став инвестором. Установка «спецпрограммы для работы на инвестиционной онлайн-платформе» обошлась ему в более чем два с половиной миллиона.
Третий крупный невольный спонсор мошенников живет в Шелехове. За «продление срока действия SIM-карты и договора» он заплатил более миллиона 200 тысяч рублей.